«Белавиа» запускает регулярное авиасообщение с Афганистаном

«Белорусские авиалинии» с 1 сентября начнут выполнять регулярные авиарейсы в Кабул. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

На сайте авиакомпании уже можно купить билеты, рейсы выполняются 3 раза в неделю: в понедельник, среду и четверг. Однако, как отметили в «Белавиа», если маршрут будет пользоваться популярностью, с октября рейсы могут быть стать ежедневными.

Гендиректор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец уверен, что «команда нашла новую точку роста пассажиропотока, которая поможет преодолеть кризис, возникший вследствие ограничений, введенных ранее санкций со стороны ЕС» после инцидента с самолетом Ryanair. Также он сообщил, что сейчас прорабатываются новые направления: Дамаск, Алеппо и два крупных города в Ираке.

«С сирийскими властями процесс согласования расписания находится на финальной стадии. Первый рейс может состояться уже в октябре», – уточнил он.

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