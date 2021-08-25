 

«Белавиа» запускает регулярное авиасообщение с Афганистаном

25.08.2021, 8:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Белорусские авиалинии» с 1 сентября начнут выполнять регулярные авиарейсы в Кабул. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

На сайте авиакомпании уже можно купить билеты, рейсы выполняются 3 раза в неделю: в понедельник, среду и четверг. Однако, как отметили в «Белавиа», если маршрут будет пользоваться популярностью, с октября рейсы могут быть стать ежедневными.

Гендиректор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец уверен, что «команда нашла новую точку роста пассажиропотока, которая поможет преодолеть кризис, возникший вследствие ограничений, введенных ранее санкций со стороны ЕС» после инцидента с самолетом Ryanair. Также он сообщил, что сейчас прорабатываются новые направления: Дамаск, Алеппо и два крупных города в Ираке. 

«С сирийскими властями процесс согласования расписания находится на финальной стадии. Первый рейс может состояться уже в октябре», – уточнил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.07 / Индийские вакцины уменьшили вероятность смерти от дельта-варианта SARS-CoV-2 вдвое

26.06 / Скандалы: Зачем вам, Аркадий, чужая земля?

28.07 / Бывший муж Дины Немцовой впервые прокомментировал их развод: «Ни капельки не жалею»

19.07 / В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая потасовка

02.07 / Не стало Ростислава Гулбиса. Две женщины в жизни актера из «Полицейского с Рублевки»

24.07 / Мнение: “Желтые”, “Голубые” и “Лазурные” на территории Гагаузии

01.10 / Скандалы: Затяжечка вышла?

01.11 / Яна Рудковская продемонстрировала превращение тыквы в автомобиль

24.06 / Учёным удалось обнаружить рак кожи, используя смартфон

17.02 / Участникам «Дом-2» не заплатят за ожидание возобновления съемок в феврале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика