Трансцендентальный тулуп или предъявите тестостерон

Со следующего сезона в фигурном катании спортсменам-трансгендерам разрешено скользить без ограничений.

Международный союз конькобежцев оказался впереди планеты всей и опубликовал на прошлой неделе свод правил, согласно которым мужчина, считающий себя женщиной, отныне может выступать в категории Woman skating. А женщины, позиционирующие себя мужчинами, теперь вправе крутить тулупы в соответствующей их мыслям и чувствам маскулинной компании.

Петр Саруханов / «Новая»

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Острота проблемы обозначилась на Олимпиаде в Токио, когда тяжелоатлетка Лорел Хаббард, до 34 лет прожившая под именем Гэвин, вышла на помост вместе с дамами плоть от плоти. К радости всех нетолерантных личностей, в протоколе бывшего новозеландского мужчины после трех попыток прописался жирный ноль, и на медаль, которую «ей» прогнозировали, «она» не выжала. Однако на самом деле Хаббард, если можно так выразиться, даже не совладав со штангой, подняла в Японии во всех смыслах рекордный вес.

«Я ехала на Игры не за наградами, а ради пропаганды разнообразия в спорте», — сказала тогда Лорел, заставившая не только МОК, как выясняется, по полной программе считаться с «небинарными атлетами».

И вот уже зеленый свет перед трансгендерами зажгли те, кто отвечает за фигурное катание. Вернее, разработали схему, позволяющую лицам, чья гендерная идентичность отличается от пола, установленного при рождении (независимо от того, находятся ли они в периоде до или после полового созревания, и независимо от того, подвергались ли они какой-либо форме медицинского вмешательства), официально заявляться на турниры. Выполнив, естественно, определенные требования.

Чтобы перейти из женской категории в мужскую, спортсмен должен письменно уведомить ISU (Международный союз конькобежцев) о том, что он считает себя мужчиной. После чего получит сертификат, подтверждающий право участвовать в ледовых мужских разборках. Тонкость тут одна: после начала гормональной терапии сражаться на ледовых форумах с бывшими подружками станет запрещено. И камбэк в девичью раздевалку в случае обратного прозрения (или перевоплощения) будет разрешен только спустя 48 месяцев.

Для прыжка из мужской категории в женскую правила более строгие. Право конкурировать с теми, кто с детства в платьицах и бусах, получат только те трансгендеры, уровень тестостерона в крови которых будет составлять менее 5 наномолей до первого старта и во время всего последующего соревновательного периода. Контролироваться это будет путем тестирования, и за «перебор» спортсмена отстранят на 12 месяцев. Вернуться в свою прежнюю категорию он также сможет лишь через четыре года. Подчеркну еще раз:

и для того и для другого маневра сам факт проведения операции по смене пола или намерение ее сделать не являются обязательным условием, а ISU обещает полную конфиденциальность при обработке медицинских данных и личной информации.

Ну а теперь давайте разбираться, как на все это смотреть. С одной стороны, кажется, что по указу Международного олимпийского комитета инструкция напечатана скорее для галочки. Ведь сегодня на примете нет ни одного фигуриста-трансгендера, для которого проблема перехода, как говорится, злободневна. Мол, с таким же успехом можно придумать и устав для трехногих инопланетян, которые захотят покататься с землянами. С другой стороны, в фигурном катании геев всегда хватало. Правда, Джон Харри, Брайан Бойтано, Руди Галиндо, Джонни Вейр и Адам Риппон никогда не мерялись акселями и лутцами с женщинами. Но времена, простите, меняются. Да и, к примеру, американец Элиот Халверсон, неоднократный чемпион США среди юниоров, завершил карьеру в том числе и из-за того, что ему так и не позволили проявить свои качества в женских спектаклях. Короче, то, что вчера считалось нормой, сегодня — пережиток прошлого. И что в связи с этим ждет замечательный спорт завтра?

Легендарная Татьяна Тарасова отнеслась к трансгендерной новости на редкость спокойно: «Они есть и будут жить, как и все люди. И в соревнованиях участвовать, и на заводах работать. Как это отразится на фигурном катании? Да никак». Олимпийский чемпион Максим Траньков тоже лишь пожал плечами, пояснив, что по данному поводу он не испытывает ни возмущения, ни радости. А вот двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая высказалась с присущим ей чувством юмора: «Вот любовался ты красивым мужским катанием, а завтра этот же любимчик уже твой соперник. Удивительно, не так ли?»

Неудивительно, что на Ирину продвинутые граждане тут же спустили всех собак, обвинив ее в ущемлении прав необычных людей. Кто-то и вовсе ляпнул, что мать двоих детей и депутат Мособлдумы во времена своих выступлений больше смахивала на мальчика… Но речь не о хейте в интернете, а чуть-чуть о другом. Как известно, в каждой шутке есть доля шутки. Да и кто предполагал, что трансгендер Лорел Хаббард, выполнившая полный цикл феминизации, запрыгнет на олимпийский помост?

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Безусловно, в фигурном катании молодому человеку очень сложно будет повторить подвиг штангистки Хаббард. Хотя бы потому, что тестостерон у собирающегося в дамский поход фигуриста, как упоминалось выше, не должен превышать 5 наномолей (для справки: в крови обычного мужчины этот показатель колеблется от 7,7 до 29,4, а у женщин данный гормон скачет от 0,12 до 1,79), тогда как новозеландской первооткрывательнице требовалось не перевалить за 10. Разумеется, есть товарищи, у которых уровень сего секрета невелик от природы. Но, по большому счету, без приема мощных гормональных препаратов мужичку, мечтающему о славе Алины Загитовой, не обойтись. А такая «трансформация» — дело отнюдь не быстрое. Полноценно тренироваться долго не получится, да и поймать потом нужный баланс при, допустим, вращениях будет затруднительно. Впрочем, медицина, как и трансгендеры, не стоит на месте.

Что касается девушек, то у них тоже, как вы понимаете, все будет упираться в тестостерон. Он, как в рекламе, для выхода на сильную территорию должен быть на высоте. Но на какой — пока неясно. Впрочем, тут важен другой момент. Не знаю, выгодно ли со спортивной точки зрения для барышни, ощущающей себя хлопцем, выплывать на бой с Юдзуру Ханю и Натаном Чаном (кстати, на Олимпиаде-2020 считающие себя «небинарными атлетами» скейтбордистка Алана Смит и футболистка Ребекка Куинн с радостью соревновались в своих родных категориях), но в связи с новыми правилами всех фигуристок придется отныне тоже проверять на андроген. То есть, по сути, вводится небывалое «уникальное» разделение участников: не по половому признаку, а по уровню мужского гормона. И думаю, нас ждут сюрпризы скандально-сказочные. Ведь тестостерон может скакнуть без всяких препаратов…

И не забывайте, что существуют еще парное катание и танцы. Там пока резиденты вроде бы могут спать спокойно и не опасаться оригинальных противников. Но если, предположим, какой-нибудь Майкл, Гомес или Питер снизит тестостерончик до пятерки, то кто ему, простите, помешает дружно сплясать в обнимку с крепким Кевином, Джорджем или Лукасом? Фантастика? Однако, согласитесь, вполне реальная.

К слову, маститый тренер Александр Жулин по поводу современной позиции ISU высказался резко и жестко: «Вся эта толерантность нас скоро заведет в одно место…» Правда, не уточнил, в какое именно. А вот президент ФФКР Александр Горшков прокомментировал трансгендерный ход расплывчато: «Не знаю, как это повлияет на наш вид спорта. Поживем — увидим. Не уверен, будут ли вообще подобные случаи. Но у себя в стране мы такого, конечно, делать не станем. Я плохо представляю, как это должно выглядеть».

Андрей Успенский, корреспондент

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