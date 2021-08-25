Forbes представил рейтинг богатейших россиянок

Издание Forbes опубликовало новый рейтинг богатейших женщин России, первую строчку заняла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук – ее состояние выросло на 1200% за год и составило 13 млрд долларов.

Таким образом Бакальчук сместила с первого места рейтинга Forbes вдову экс-мэра Москвы, экс-владелицу «Интеко» Елену Батурину, которая теперь оказалась на второй строчке с состоянием в 1,3 млрд долларов. На третьем месте – совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова со своей семьей. Ее состояние также оценивается в 1,3 млрд долларов.

В первую пятерку также попали дочь акционера «Лукойла» и владельца футбольного «Спартака» Леонида Федуна Екатерина с состоянием 900 млн долларов, а также владелица «Светофора» Валентина Шнайдер (650 млн долларов). Она впервые оказалась в топ-25 богатых россиянок.

Кроме Шнайдер, новичками в рейтинге стали заместитель генерального директора ПАО «Сусуманзолото» Любовь Герасимова (250 млн долларов), основатель компании «Эвалар» Лариса Прокопьева и семья (250 млн долларов) и депутат Магаданской городской думы и владельцем компании «Колыманефтепродукт» Федосья Суханкина (250 млн долларов).

Совокупное состояние фигурантов рейтинга увеличилось за 12 месяцев более чем вдвое – с 10,7 млрд долларов до 25,3 млрд долларов.