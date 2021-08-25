«Уралвагонзавод» разработал серию дистанционных боевых модулей для ВМФ

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») разработал серию дистанционно управляемых боевых модулей (ДУБМ), предназначенных для оснащения кораблей Военно-морского флота.

«ЦНИИ «Буревестник» (входит в УВЗ) разработал широкую линейку дистанционно управляемых боевых модулей калибров 7,62 мм, 12,7 мм и 30 мм для оснащения носителей различного назначения. При этом предусмотрено изготовление большинства модулей в нескольких исполнениях, включая морское», – передает ТАСС сообщение УВЗ, распространенное в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Как отметили в концерне, в настоящее время для флота созданы морские ДУБМ ДПВ-РБП калибра 12,7 мм для патрульных катеров и кораблей и модификация 30-миллиметрового модуля 32В01. «Морское исполнение ДПВ-РБП учитывает специфику интеграции электронной аппаратуры и прицельно-наблюдательного комплекса в корабельную систему управления, предусматривает обязательное усиление стойкости защитных покрытий деталей к агрессивному воздействию морской воды и специальную маскирующую наружную окраску. То же самое можно сказать в отношении корабельного боевого модуля калибра 30 мм, представляющего собой морскую модификацию сухопутного боевого модуля 32В01 со стабилизированным вооружением и автоматом сопровождения целей, а также его вариант с вынесенным вооружением», – сообщили в УВЗ.

Большинство модулей прошли автономные испытания, подтвердившие соответствие предъявляемым требованиям, и находятся на завершающих стадиях государственных испытаний в составе носителей, включая корабли, добавили в концерне. «Часть модулей уже выпускаются серийно или находятся в стадии подготовки производства», – добавили в пресс-службе.

ЦНИИ «Буревестник» является крупнейшим российским разработчиком ствольной артиллерии.

Напомним, в августе 22020 года в УВЗ сообщили, что опытные образцы новых боевых модулей для вооружения легких катеров ВМФ РФ изготовлены и переданы на испытания.