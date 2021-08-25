ОБСЕ зафиксировала танки, гаубицы и системы залпового огня на оккупированной части Донбасса

“Миссия зафиксировала 12 реактивных систем залпового огня, размещенных в нарушение линий отвода в не подконтрольных правительству районах Луганской области (все на полигоне и на территории объекта)”, – отметили в сообщении.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 35 танков и 21 гаубицу/миномет на двух полигонах.

“В Донецкой области СММ зафиксировала 61 нарушение режима прекращения огня, в том числе 16 взрывов. За предыдущие сутки зафиксировано 112 нарушений.·В Луганской области миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня, в том числе два взрыва. За предыдущие сутки таких нарушений не зафиксировано”, – сообщили в отчете.

В ОБСЕ добавили, что уточняли информацию о том, что в поселке Золотое-5 на оккупированной части Луганской области была повреждена жилая квартира.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Власти РФ начали стягивать войска к границам Украины и в оккупированный Крым с конца марта – начала апреля 2021 года. Так, СМИ и очевидцы публиковали видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель говорил, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.

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