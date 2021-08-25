 

На День Независимости в Украине сделали 20,7 тыс. прививок от COVID-19

25.08.2021, 8:32, Новости дня
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8272 человека получили первую дозу вакцины, а 12 467 получили вторую и завершили иммунизацию.

24 августа прививки делали 254 мобильные бригады, также работал 821 прививочный пункт и 301 центр вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 5 108 074 человека, из них получили одну дозу 5 108 072 человека, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 3 192 128 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 8 300 200 прививок”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1930446017118494

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

23 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в прививочных пунктах в медучреждениях, в центрах массовой вакцинации, а также для применения мобильными бригадами доступно около 9,5 млн доз вакцин от COVID-19. По его информации, до конца августа и в сентябре Украина получит около 6,5 млн доз вакцин против коронавируса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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