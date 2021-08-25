В ряде областей Украины сегодня пройдут грозы – синоптики

“25 августа днем в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях – грозы”, – отметили синоптики.

25 августа в Луганской, Полтавской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода будет соответствовать I, “желтому”, уровню опасности.

Скриншот: meteo.gov.ua

Контекст:

В Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на август 2021 года, температура будет выше климатической нормы. “Месячное количество осадков ожидается 31–80 мм, в Прикарпатье – местами 95–99 мм, что в пределах климатической нормы”, – отметили синоптики.

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