 

В мире сделали более 5 млрд прививок от COVID-19

25.08.2021, 8:32, Новости дня
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Вакцинация началась в 183 странах, последний суточный показатель составил 36,4 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (1,96 млрд доз, полностью вакцинированы 55,5% населения);
Индия (579 млн доз, полностью вакцинированы 9,5% населения);
страны Евросоюза (519,7 млн доз, полностью вакцинированы 57% населения);
США (363,9 млн доз, полностью вакцинированы 51,6% населения);
Бразилия (179,7 млн доз, полностью вакцинированы 26,3% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальте (82,8%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 25 августа первую дозу вакцины получили 5,1 млн человек, а 3,2 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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