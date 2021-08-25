Финансист Жорнист заявил об опасности для сбережений россиян: Попросту обесцениваются

Рост цен на продукты в России, как и на другие товары и услуги в ближайшее время продолжится. Об этом заявил портфельный управляющий УК “Альфа-Капитал” Евгений Жорнист.

Жорнист отметил, что грядущее подорожание будет не таким существенным, как в первом полугодии 2021 года, однако инфляция остаётся на высоком уровне. Это представляет большую угрозу для валютных сбережений россиян, поскольку даже самые выгодные ставки по вкладам и депозитам на уровне 5,75% уступают темпам инфляции: только в начале месяца она составляла 6,5%. В такой ситуации сбережения жителей “попросту обесцениваются”.

Евгений Жорнист считает, что даже если Центробанку удастся сдержать рост цен на продукты и товары в России, доходы от вкладов будут минимальными. Однако это не единственная опасность для сбережений, пишет РИА ФАН.

По мнению финансиста, курс рубля в обозримом будущем будет укрепляться. Этому способствуют высокие экономические показатели России, такие как объём международных резервов и торговый баланс. Тем не менее, существует риск повышения ставок Федеральной резервной системой США, которая нарастила темпы выпуска валюты в оборот во период пандемии коронавируса. Из-за этого курс доллара по отношению к рублю вновь начнёт расти. Кроме того, нельзя исключать угрозу возникновения нового мирового кризиса.