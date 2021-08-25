Легендарный бриллиант Tiffani в проекте “О любви”: от Одри Хепберн до Бейонсе

В рамках рекламной кампании для бренда Tiffany & Co Бейонсе надела культовый бриллиант весом 128,54 карата. Таким образом, певица стала первой в истории моды чернокожей женщиной, примерившей это знаменитое украшение. Сотрудничество Бейонсе и Джей-Зи с Tiffany & Co обещает быть плодотворным.

Знаменитый бриллиант

Бейонсе применила потрясающее ювелирное изделие с одним из крупнейших желтых бриллиантов в мире, поскольку она и ее муж-рэпер Джей Зи стали лицами новой кампании Tiffany & Co «О любви». «Любовь – это бриллиант, который украшает ювелирные изделия и искусство», – говорится в пресс-релизе супружеской пары.

Бриллиант Тиффани был обнаружен в Южной Африке в 1877 году. Его носили известные женщины: Мэри Уайтхаус – жена американского дипломата Эдвина Шелдона Уайтхауса, голливудская икона Одри Хепберн и певица Леди Гага.

На фото Одри Хепберн готовится приступить к съемкам для «Завтрака у Тиффани». На актрисе одно из самых дорогих бриллиантовых ожерелий в магазине.

Съемка Бейонсе и Джей-Зи – это первый случай, когда бриллиант был показан в рекламной кампании, говорится в пресс-релизе Tiffany’s.

Воплощение любви

Представитель бренда назвал отношения Бейонсе и Джей Зи воплощением современной истории любви: «Как бренд, который всегда выступал за любовь, силу и самовыражение, мы не могли найти более культовую пару, олицетворяющую ценности Tiffany & Co.». Звезды заключили брак в 2008 году, и их называют одной из самых красивых и крепких пар в шоу-бизнесе.

Кампания «О любви» стартует по всему миру 2 сентября. В рамках сотрудничества с брендом супруги также сняли видеорекламу, в которой Бейонсе исполнила песню «Лунная река» из фильма 1961 года «Завтрак у Тиффани».

Tiffany & Co заявила, что пожертвует 2 миллиона долларов на стипендиальные программы для исторически черных колледжей и университетов (HBCU). Это высшие учебные заведения в США, которые были созданы до принятия Закона о гражданских правах 1964 года и предназначались для афроамериканского сообщества.