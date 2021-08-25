Талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и предметы старины

«Талибан» (движение признано в РФ террористическим и запрещено) запретил вывозить из Афганистана доллары и исторические ценности. Об этом сообщается на станице пресс-секретаря движения Забихуллы Муджахида в твиттере.

Указанные вещи при обнаружении конфискуют, а их владельцев привлекут к ответственности в соответствии с законом, говорится в заявлении.

15 августа талибы без боя взяли столицу Афганистана Кабул и объявили об установлении полного контроля над территорией страны. На фоне происходящего президент Ашраф Гани сложил свои полномочия и улетел за границу. Власти ОАЭ сообщили, что он находится в Эмиратах.

В российском посольстве в Кабуле заявили, что президент убегал из Афганистана с машинами, полными денег. «Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — рассказывал пресс-секретарь дипмиссии Никита Ищенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Террористы или строители?

Как «Талибан»* поменяет захваченную страну — рассказывают востоковеды

Гани объяснял решение уехать из страны попыткой избежать кровопролития. Он также назвал «лживыми и безосновательными» обвинения в том, что он покинул страну, взяв с собой крупную сумму денег. По его словам, это могут подтвердить сотрудники таможни.

Вслед за Гани страну покинули его советники, а также другие высокопоставленные чиновники. Бежать из страны решили и простые граждане: тысячи людей пришли в аэропорт Кабула в надежде попасть на самолет, опасаясь преследования со стороны талибов.

—