 

Рубль снизился к доллару и вырос к евро

25.08.2021, 7:46, Новости дня
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Рубль в начале торгов символически снижается к доллару и незначительно укрепляется к евро, отыгрывая снижение стоимости нефти и динамику основных валют на форексе, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» укреплялся на 11 копеек – до 73,84 рубля, курс евро незначительно снижался – на 2 копейки, до 86,69 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,41% – до 70 долларов за баррель. Евро к доллару на форексе снижается на 0,15% – до 1,1738 доллара, передает РИА «Новости».



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