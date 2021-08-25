Участки для голосования на выборах в Госдуму собрались открыть почти в 150 странах
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Российские граждане на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
«Российские граждане, проживающие или временно находящиеся за рубежом, на предстоящих парламентских выборах могут проголосовать в 144 странах. Для этой цели открывается 348 избирательных участков», – передает РИА «Новости» слова Аскальдовича.
«По нашим приблизительным оценкам, за рубежом проживает более 2 млн наших соотечественников. Обычно в выборах принимает участие 200–300 тыс. человек», – добавил он.
По словам Аскальдовича, наиболее высокое участие российских граждан было зарегистрировано на президентских выборах в 2018 году, когда за рубежом проголосовали более 400 тыс. человек. Он отметил, что МИД РФ заинтересовано в том, чтобы в выборах принимало участие максимальное количество соотечественников.
Напомним, во вторник президент РФ Владимир Путин выступая на втором этапе съезда «Единой России» заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал.
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