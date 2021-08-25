Россияне высказались о предпочтениях в кинематографе

Около половины (47%) жителей РФ предпочитают отечественные фильмы, следует из данных проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования.

«Российский кинематограф оказался на вершине зрительского интереса – его предпочитают 47% респондентов. Голливудские премьеры привлекают 36% зрителей, европейские фильмы – 9%, азиатские – 2%. Локальное независимое кино интересно 6% зрителей», – передает РИА «Новости» текст исследования. При этом в компании отмечают, что данные подтверждает аналитика мультимедийного сервиса Okko (как и Rambler&Co, входит в группу «СберИнтертеймент»).

Согласно данным исследования, 27% респондентов при выборе фильма смотрят на актерский состав, четверть опрошенных опирается на описание сюжета, 18% прислушиваются к рекомендациям друзей и знакомых, для 13% важно имя режиссера, для 7% – мнение критиков, а 5% респондентов доверяют системе рекомендаций онлайн–кинотеатров.

Почти треть участников опроса (31%) пользуются только онлайн–сервисами. Для 56% главным плюсом онлайн–кинотеатров является удобство, 20% ценит отсутствие рекламы, 13% – большой выбор фильмов, для 7% важна экономия времени и 4% отмечают низкую стоимость по сравнению с обычными кинотеатрами.

Большая часть опрошенных (87%) тратят на просмотр около 500 рублей в месяц, что соответствует 1–2 подпискам на онлайн–кинотеатры или походам в кино. Только 7% тратят на кино от 600 до 1 тыс. рублей в месяц, 3% – от 1,1 тыс. до 1,5 тыс. рублей и лишь 3% – от 1,6 тыс. рублей и более.

Исследование проводилось на портале «Рамблер» с 17 по 22 августа 2021 года, в нем приняли участие почти 2 млн пользователей (63% мужчин и 37% женщин).

Напомним, в июне в «Москино» анонсировали возобновление работы летних кинотеатров.