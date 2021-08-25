 

24 августа на Донбассе один военный погиб, двое были ранены – штаб ООС

25.08.2021, 7:38, Новости дня
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Вблизи Новомихайловки и Причепиловки оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В Донецкой и Луганской областях беспилотники боевиков типа “Орлан-10” пересекали линию разграничения.

“В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. Воины были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника – тяжелое, другого – удовлетворительное… На действия врага дали адекватный ответ”, – говорится в сообщении.

В начала текущих суток нарушений режима тишины не было.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1230874534052451/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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