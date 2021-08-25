В ДТП во Львовской области погибло три человека, шесть пострадали
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Авария произошла в селе Попели Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 Мостиска – Самбор – Борислав. Столкнулись два легковых авто, одна машина загорелась.
“В результате ДТП погибли три человека (из них один ребенок 2005 года рождения) и травмированы шесть человек (из них один ребенок, 2004 года рождения)”, – говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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