В ДТП во Львовской области погибло три человека, шесть пострадали

Авария произошла в селе Попели Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 Мостиска – Самбор – Борислав. Столкнулись два легковых авто, одна машина загорелась.

“В результате ДТП погибли три человека (из них один ребенок 2005 года рождения) и травмированы шесть человек (из них один ребенок, 2004 года рождения)”, – говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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