 

В ДТП во Львовской области погибло три человека, шесть пострадали

25.08.2021, 7:38, Новости дня
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Авария произошла в селе Попели Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 Мостиска – Самбор – Борислав. Столкнулись два легковых авто, одна машина загорелась.

“В результате ДТП погибли три человека (из них один ребенок 2005 года рождения) и травмированы шесть человек (из них один ребенок, 2004 года рождения)”, – говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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