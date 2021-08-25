Департамент ЖКХ Рыбинска поддержал жителей в споре с подрядчиком

25.08.2021, 7:30, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Капитальный ремонт

Дворы по адресу: улица Шевченко, 17 и 19 в этом году участвуют в программе «Решаем вместе».

В ходе работ собственники усомнились в качестве используемого подрядчиком материала. Департамент ЖКХ, транспорта и связи Рыбинска встал на сторону жителей и остановил работы до снятия разногласий.

Согласно проекту благоустройство двух расположенных рядом дворов включает расширение проезжей части, обустройство тротуаров и парковочных мест. Трудовое соучастие жителей предполагает установку лавочек и урн, оборудование освещения. Подрядчик вышел на объект в конце июня. Выполнил планировку территории, установку бордюров, отсыпал песчано-гравийную подушку.

– Полностью проведены работы по подготовке к асфальтированию территории двора. Выполнить работы планировалось до 30 июля. Но приступить к завершающей процедуре подрядная организация не может. Собственники усомнились в качестве используемого материала – песка и щебня, предъявили претензию подрядчику, который с данными представленной экспертизы не согласился и заказал свою, – рассказал Дмитрий Защепенков, директор «Управления городского хозяйства».

Департамент ЖКХ, транспорта и связи города Рыбинска работы на объекте остановил. Снять взаимные претензии собственников и подрядчика поможет независимая экспертиза.

– Мы регулярно встречаемся на объекте с собственниками и подрядчиком, участвуем в урегулировании разногласий. Учитывая наличие взаимных претензий между собственниками и подрядчиком на этом объекте, разные заключения экспертиз у обеих сторон, целесообразно проведение независимой экспертизы, по результатам которой будет принято окончательное решение. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация разрешиться, и работы будут продолжены, – рассказала Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

В этом году в Рыбинске благоустраивают восемь дворов. Работы на шести дворах завершены, сданы подрядчиком и приняты жителями. На двух объектах процент выполнения составляет 70%.

Пресс-служба администрации города Рыбинска