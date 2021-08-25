 

Алмазы могут состоять из останков древних живых организмов

25.08.2021, 7:07, Разное
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Ученые из Австралии провели комплексный изотопный анализ, который показал, что углерод, из которого состоят глубинные алмазы, имеет органическую природу, образующиеся глубоко в мантии Земли алмазы могут состоять из останков древних живых существ.

Алмазы могут состоять из останков древних живых организмовАлмазы делятся на типы в зависимости от происхождения. Принято считать, что основная масса алмазов сформировалась в континентальной литосфере на глубине 150-300 км. Но существуют сверхглубинные алмазы, которые образуются в переходной зоне мантии, то есть, на глубине 440-660 км. Специалисты Школы наук о Земле и планетах Университета Кертина сравнили алмазы разных типов методом изотопного анализа, и сделали ряд интересных наблюдений.

Исследователи определили, что алмазы, формирующиеся на разной глубине, отличаются соотношением углерода органической и неорганической природы. Удивительно, но органического углерода больше в самых глубинных алмазах. Ученые предположили, что основной источник углерода для глубинных алмазов — морские осадочные отложения, обогащенные органикой. Когда-то они были затянуты в мантию погружающейся литосферной плитой.

– Теперь мы не только лучше понимаем углеродный цикл нашей планеты, но и знаем некоторые впечатляющие аспекты динамической геологической истории. Алмазы, изученные в рамках проекта, связаны с мантийными плюмами, что немаловажно для геодинамической модели формирования минералов, — пояснил профессор Чжэн-Сян Ли.



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