Алжир заявил о разрыве дипотношений с Марокко

Алжирская сторона решила разорвать дипломатические отношения с марокканской стороной, сообщил глава алжирского МИД Рамтан Ламамра.

Он обвинил Марокко во «враждебных действиях».

«Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Марокко со вторника. На протяжении истории с момента обретения независимости Марокко ежедневно осуществляло низменные поступки в отношении нашей страны», – передает слова министра РИА «Новости».