 

Алжир заявил о разрыве дипотношений с Марокко

25.08.2021, 6:52, Новости дня
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Алжирская сторона решила разорвать дипломатические отношения с марокканской стороной, сообщил глава алжирского МИД Рамтан Ламамра.

Он обвинил Марокко во «враждебных действиях».

«Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Марокко со вторника. На протяжении истории с момента обретения независимости Марокко ежедневно осуществляло низменные поступки в отношении нашей страны», – передает слова министра РИА «Новости».



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