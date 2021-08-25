Алжир заявил о разрыве дипотношений с Марокко
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Алжирская сторона решила разорвать дипломатические отношения с марокканской стороной, сообщил глава алжирского МИД Рамтан Ламамра.
Он обвинил Марокко во «враждебных действиях».
«Алжир решил разорвать дипломатические отношения с Марокко со вторника. На протяжении истории с момента обретения независимости Марокко ежедневно осуществляло низменные поступки в отношении нашей страны», – передает слова министра РИА «Новости».
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