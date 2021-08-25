 

Четырехкратную олимпийскую чемпионку Аверину наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

25.08.2021, 6:52, Новости дня
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Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила четырехкратная олимпийская чемпионка Арина Аверина, она представлена к награде указом президента Владимира Путина.

Глава государства представил Аверину к награде за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, передает РИА «Новости».

Аверина завоевывала золотые медали на чемпионатах мира в Софии в 2018 году и в Баку-2019 в командных соревнованиях. Также спортсменка взяла два золота на ЧМ в Пезаро-2017 в упражнениях с мячом и лентой.

На Олимпиаде в Токио Аверина заняла четвертое место в личном многоборье.



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