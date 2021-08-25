Эксперт объяснил трудности Apple с выполнением закона о предустановке российского ПО

Компания Apple вряд ли саботирует требования российского закона об обязательной предустановке отечественного софта, это скорее технические неполадки, сказал газете ВЗГЛЯД замгендиректора по правовым вопросам Института развития интернета (ИРИ) Борис Едидин. Так он отреагировал на жалобы пользователей новых iPhone о невозможности активировать автоматическую предустановку российских приложений.

«На данном этапе речь скорее идет о технических неполадках, а не саботировании российского законодательства, учитывая, что по данному вопросу с компанией ранее было найдено взаимопонимание», – считает замгендиректора по правовым вопросам Института развития интернета (ИРИ) Борис Едидин.

Эксперт пояснил, что у закона, предписывающего с июля этого года предустановку на новые гаджеты российских приложений, «пока не было достаточной правоприменительной практики». «Не исключено, что по мере возникновения аналогичных ситуаций закон может быть скорректирован», – предположил Едидин, напомнив, что сейчас за невыполнение требований закона грозит штраф до 200 тыс. рублей.

Покупатели iPhone начали жаловаться, что Apple обходит требования закона об обязательной предустановке отечественных приложений. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Антон Горелкин. Некоторые покупатели столкнулись с тем, что при запуске окна выбора российских приложений Apple ID выдает ошибку. Другие, по его словам, писали ему, что при активации нового iPhone можно пропустить окно выбора. Кроме того, они отмечали, что браузер Safari в принципе не дает возможности выбрать российский поисковик.

«Коммерсантъ» указывает, что «в Роспотребнадзор и Госдуму в августе начали поступать жалобы пользователей iPhone на то, что при активации устройства система не позволяет предустановить отечественные приложения и выдает ошибку. В случае же корректной работы установку таких приложений можно просто пропустить. Об устранении технических проблем на iOS переговоры с Apple уже ведет Минцифры. Но компания и дальше сможет обходить требования, считают эксперты, поскольку возможность закрыть окно выбора не нарушает закон».

Издание «Коммерсантъ» указывает, что в Роспотребнадзоре подтвердили поступление в августе в Единый консультационный центр нескольких устных и одного письменного обращения от потребителей по этой проблеме. В ведомстве напомнили, что товар без предустановленного ПО может быть признан некачественным и потребитель вправе заявить требования о его замене, устранении недостатков или возврате денежных средств за покупку.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сформировало перечень российского программного обеспечения для предустановки на продаваемых в стране гаджетах.

Согласно постановлению правительства, на смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, в том числе браузер, поисковая система и платежная система «Мир». За нарушение закона предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 50 тыс. рублей, а юридических – до 200 тыс. рублей.

Закон, который должен создать равные условия для российских и зарубежных разработчиков приложений, был принят в конце 2019 года. Предполагалось, что он вступит в силу 1 июля 2020 года. Позже срок перенесли.

В начале ноября Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко просьбу отложить вступление в силу закона, а также создать рабочую группу для обсуждения ситуации. В конце ноября депутаты Госдумы подготовили законопроект о переносе сроков обязательной предустановки ПО на 1 апреля следующего года.

В итоге срок предустановки перенесли с 1 января на 1 апреля 2021 года.