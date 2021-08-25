Путин на съезде ЕР назвал защиту суверенитета РФ общим долгом

Президент РФ Владимир Путин во время второго съезда партии «Единая Россия» заявил, что необходимо сохранить суверенитет страны и объединить общество.

«Единая Россия» идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией общенациональной повестки развития. И это прежде всего сбережение народа России, создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его достойной и безопасной жизни. Наш общий долг – надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед», – приводит его слова НТВ.

По словам Путина, он рассчитывает на дальнейшую совместную работу ради благополучия граждан и процветания родины.

Путин выступая на втором этапе съезда «Единой России» заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал.

«Мы вместе! За Россию!», – заключил Владимир Путин.