В компании Samsung оснастят ускорителями вычислений все типы памяти

Представители компании Samsung заявили о намерении устанавливать ускорители вычислений во всех типах памяти и для разных электронных устройств.

Их получат и DDR4, и HBM3, уточнили разработчики. Все электронные устройства, выпускаемые на «Самсунге», получат, в результате, быструю оперативку. Это касается компьютеров и серверов, смартфонов и даже обычных видеокарт.

По словам экспертов, еще одним преимуществом станет меньшее энергопотребление устройств. Кроме того, для использования ускорителей понадобится очень простое программное обеспечение. Данный факт, по мнению представителей Samsung, должен очень понравиться разработчикам CPU и GPU. Идея сама по себе очень перспективна, считают специалисты.