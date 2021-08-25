Цепкало поблагодарил Лукашенко за помощь оппозиции

Бывший белорусский дипломат Валей Цепкало, который прошлым летом не был допущен до президентских выборов, традиционно критикует Александра Лукашенко в свойственной ему очень жесткой манере, порой не стесняясь оскорблений. В очередном видеообращении под раздачу оппозиционера попали белорусские силовики, но в этот раз Цепкало умудрился поблагодарить Лукашенко за помощь.

Президент Белоруссии заслужил благодарность от одного из самых ярых своих противников, потому что награждает силовиков, поддерживающих режим. Цепкало считает, что Лукашенко тем самым помогает оппозиции – он как бы отмечает людей, которых новые власти должны арестовать и наказать.

“Думаю, что мы должны спасибо сказать Лукашенко за то, что он помогает этих людей, этих подонков, которые проявили особое рвение, избивая белорусов, что он специальным образом их отмечает”, – иронизировал Цепкало.

Оппозиционер сравнил действия белорусских силовиков с поведением полицаев во время Великой Отечественной войны, которые тайно получали награды и денежное довольствие за сжигание деревень. Также он предупредил силовиков, что все участники незаконных действий будут обязательно найдены и наказаны. Цепкало поблагодарил Лукашенко за помощь оппозиции, которая, придя к власти, очистит спецслужбы Белоруссии.