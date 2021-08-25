Кузнецова рассказала о возвращении российских детей из Афганистана

Списки желающих вернуться из Афганистана на родину россиян составляет Министерство иностранных дел, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

В Афганистане находятся российские граждане и их дети, после захвата власти в стране движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) аппарат уполномоченной связался с российским МИД, сказала Кузнецова, передает ТАСС.

«Стали уточнять информацию, сейчас мы с ними на связи. Уже есть информация о том, что есть российские граждане, которые хотят вернуться в Россию. Сейчас составляются эти списки. Если потребуется это участие, то мы, безусловно, его окажем, поэтому понимаем, что трудности могут возникнуть, но уже сейчас работа идет», – отметила она.

Ранее официальный представитель талибов заявил, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа.