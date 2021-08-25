Названо число пенсионеров в России

На 1 апреля 2021 года число пенсионеров в РФ составило 42,6 млн человек, сообщила Счетная палата.

По данным ПФР, «на момент проведения оперативного анализа» число пенсионеров составило около 42604440 человек. Страховые пенсии получали примерно 38779750 человек (по старости – 35357270). Число работающих пенсионеров составило около 8613300 человек, передает РИА «Новости».

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил, что выплату в 10 тыс. рублей получат как работающие, так и не работающие пенсионеры. Минтруд уточнил, что единовременную выплату получат порядка 43 млн пенсионеров.