 

Разведка США представила Байдену доклад о происхождении коронавируса

25.08.2021, 6:32, Новости дня
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Разведывательные службы США в докладе президенту страны Джо Байдену не смогли ответить на вопрос о том, был ли коронавирус разработан в лаборатории, сообщили представители американских властей.

Источники Washington Post заявили, что в докладе нет окончательного вывода о происхождении вируса, разведывательные службы не смогли прийти к консенсусу. Отмечается, что разведка не самым лучшим образом оснащена для решения этого вопроса», он для ученых, а не разведчиков. В течение нескольких дней спецслужбы должны подготовить рассекреченную версию документа для ее обнародования, передает ТАСС.

Напомним, версия об искусственном происхождении коронавируса постепенно выдвигается на первый план в США и Великобритании. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.



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