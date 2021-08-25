Xiaomi представит новую серию смартфонов Mi 11T 15 сентября

Компания планирует очередную масштабную презентацию новых устройств на 15 сентября. Об этом стало известно из свежеопубликованого тизера, в котором содержится вполне однозначный намек на дату мероприятия. Также стало известно, что во время данной презентации китайский производитель представит широкой публике новую линейку смартфонов Mi 11T и планшет Pad 5.

Смартфоны выйдет в базовой и улучшенной версии. В обоих случаях будет использован качественный экран, который обеспечит картинке с частотой смены кадров 120 Гц. Варианты процессоров: MediaTek Dimensity 1200 и Qualcomm Snapdragon 888. Также предполагается использования быстрой зарядки с мощностью 120 Вт.

Планшет Xiaomi Mi Pad 5 представят уже во второй раз, но на глобальном уровне. Недавно его показали дома, в Китае. В нем использован процессор Snapdragon 860. Экран также отображает высококачественную картинку с частотой 120 Гц и разрешением 2560 на 1600 пикселей.