 

Производство смартфонов Redmi Note 10 остановлено из-за нехватки комплектующих

25.08.2021, 5:52, Новости дня
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Как сообщают источники в компании Xiaomi, из-за дефицита комплектующих вынужденно остановлен завод в Индонезии, на котором выпускают смартфоны Redmi Note 10.

Представители компании Xiaomi просят фанатов бренда с пониманием отнестись к возникшей ситуации и, по возможности, покупать другие модели смартфонов, производство которых продолжается.

Глобальный дефицит чипов усиливается, отмечают эксперты. Следствием этого станет сокращение модельных рядов новых смартфонов, а также растущие цены на фоне нехватки готовых устройств. В ближайшие месяцы ситуация вряд ли улучшится. Скорее, наоборот, говорят эксперты. Напосним, что Redmi Note 10 работают на процессорах Snapdragon 678.



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