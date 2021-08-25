Производство смартфонов Redmi Note 10 остановлено из-за нехватки комплектующих

Как сообщают источники в компании Xiaomi, из-за дефицита комплектующих вынужденно остановлен завод в Индонезии, на котором выпускают смартфоны Redmi Note 10.

Представители компании Xiaomi просят фанатов бренда с пониманием отнестись к возникшей ситуации и, по возможности, покупать другие модели смартфонов, производство которых продолжается.

Глобальный дефицит чипов усиливается, отмечают эксперты. Следствием этого станет сокращение модельных рядов новых смартфонов, а также растущие цены на фоне нехватки готовых устройств. В ближайшие месяцы ситуация вряд ли улучшится. Скорее, наоборот, говорят эксперты. Напосним, что Redmi Note 10 работают на процессорах Snapdragon 678.