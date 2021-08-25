 

Le Monde – южнокорейскую олимпийскую чемпионку затравили за короткую стрижку

25.08.2021, 5:46, Новости дня
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В Южной Корее трёхкратную олимпийскую чемпионку по стрельбе из лука Ан Сан высмеяли за мальчишескую стрижку борцы с феминизмом, пишет Le Monde. Как отмечает издание, несмотря на шаги в сторону равенства полов в стране по-прежнему сильны патриархальные настроения, которые поддерживаются правыми консерваторами.


Reuters

В Южной Корее не все гордятся Ан Сан, трёхкратной чемпионкой Олимпийских игр в Токио по стрельбу из лука: её мальчишеская стрижка не понравилась группе «антифеминистов», пишет Le Monde. На одном из форумов 24 июля некоторые представители этого движения мужчин, которые обвиняют феминисток в притеснении, раскритиковали внешность лучницы и даже потребовали, чтобы она вернула свои медали.

Как рассказывает издание, эти нападки вызвали бурную реакцию в Twitter: женщины из Южной Кореи и других стран под хэштегом #women_shortcut_campaign (кампания женщин с короткими стрижками. — ИноТВ) делились своими фотографиями с короткими волосами, чтобы указать на клеймо позора, которое до сих пор на них вешают в южнокорейском обществе. Первой 25 июля использовала этот хэштег активистка Хон Чжин Ён, которая специализируется на психическом здоровье и самообороне для женщин, а также предлагает открыто обсудить вопросы феминизма на своём канале в YouTube.

«Что угодно может сделать из вас жертву охоты на ведьм, которую ведут мужчины — «антифеминисты», — объяснила в интервью французской газете Хавон Юнг, бывшая корреспондентка агентства AFP в Сеуле и автор будущей книги «Цветы огня» о движении #MeToo в Южной Кореи.

«Я знаю множество женщин, которые чувствуют тревогу и страх перейти «красную черту», обозначению активистами за «права мужчин», — добавила журналистка. — Эта ответная реакция против феминизма может действительно повлиять на женщин и испортить им жизнь». Ещё в 2016 году главный редактор независимой газеты Korea Exposé Се Вон Ку изобличал в своей колонке для The New York Times мизогинию в южнокорейском обществе. «Множество мужчин предпочитают не признавать, что Южная Корея является прочно укоренившимся патриархатом, а токсические взаимоотношения между полами здесь приводят к тяжёлым последствиям для общества», — сожалел он.

«Антифеминизм» — один из коньков правых партий, которые оседлали сексистскую волну, пишет Le Monde. Главная консервативная партия «Сила народа» в апреле выиграла муниципальные выборы в двух крупных городах — Сеуле и Пузане. Её председатель Ли Джун Сок открыто выступает против введения квот для поощрения доступа женщин к руководящим должностям.

Кроме того, он множество раз критиковал «одержимость» прошлой администрации в проведении политики в поддержку женщин, что, по его словам, отталкивало молодых мужчин. Один из кандидатов на праймериз «Силы народа» Ха Тхэ-Кеунг хочет сократить «огромные социальные издержки» на разногласия по вопросу, а также требует закрыть Министерство по равенству полов. Эти предложения находят отклик у большого числа молодых избирателей мужского пола, которые примкнули к правой партии.

В последние годы движение MeToo добилось значительных изменений в Южной Корее, отмечается в статье. Самым показательным стало самоубийство в июле 2020 года мэра Сеула Пак Вон Суна после того, как бывшая секретарша пожаловалась на сексуальные домогательства с его стороны. Множество женщин также восстали против «шпионских камер» — распространённого вида порнопреступлений, когда женщин тайно снимают скрытыми камерами в транспорте, туалете или даже дома во время сна. Некоторые приложения позволяют снимать под юбками у женщин, когда они стоят на эскалаторе или сидят в офисе.

В 2018 году в Сеуле прошла демонстрация, во время которой тысячи женщин скандировали: «Моя жизнь не твой порнофильм». Этот протест привёл к ужесточению закона против сексуальных преступлений с использованием новых технологий. Министерство равенства и семьи в апреле того же года создало специальный центр для советов и помощи пострадавшим в судебном сопровождении. Также жительницы Южной Кореи провели успешную кампанию против запрета на аборты и увеличения возраста согласия с 13 до 16 лет, пишет Le Monde.



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