 

На Украине оправдались за провал “Крымской платформы”: Путин надавил

25.08.2021, 5:42, Разное
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Президент Украины пригласил в Киев глав иностранных государств, чтобы вмести с ними обсудить процедуру “возвращение” Крыма в состав Незалежной. Форум “Крымская платформа” стартовал 23 августа, но его поддержали далеко не все мировые лидеры, поэтому местные “эксперты” решили хоть как-то оправдать провальную акцию. Вину решили возложить на Россию.

Известный киевский политолог Тарас Березовец и вовсе заявил, что лично российский президент Владимир Путин оказывал давление на своих коллег, чтобы они не приезжали на форму в Незалежную. Он подробно объяснил на своем ютуб-канале, почему антироссийскую акцию не поддержала та или иная страна.

Березовец заявил, что во время Карабахской войны Украина поддерживала Азербайджан, президент которого не приехал на форум. В тот же время политолог объяснил отсутствие премьер-министра Армении тем, что это государство является сателлитом России. “Эксперта” абсолютно не смутило, что Незалежная сама испортила отношения с Арменией во время вышеуказанной войны.

Кроме того, по его версии, крымские татары сегодня испытывают массу проблем, поэтому их должны были поддержать мусульманские страны, но этого почему-то не произошло. Отсутствие азиатских государств на форуме Березовец объяснил просто: “Это свидетельство давления, оказанного Россией и непосредственно президентом Путиным”.



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