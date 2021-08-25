 

Лидер НАУ Латушко обвинил банки в поддержке репрессий Лукашенко

25.08.2021, 5:42, Разное
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В распоряжении сотрудников “Народного антикризисного управления” находятся документы, свидетельствующие о том, что “карательные органы диктатора” Лукашенко получили доступ к банковским счетам всех жителей Белоруссии. Об этом заявил руководитель оппозиционного движения НАУ Павел Латушко.

Бывший дипломат и министр не сомневается, что белорусские банки принимают участие в репрессиях, по его словам, организованных президентом Александром Лукашенко. “Банковская система стала частью репрессивной машины”, – заявил политик.

Оппозиционер уточнил, что Нацбанк Белоруссии начал активно сотрудничать со Следственным комитетом, Генпрокуратурой и МВД республики. Он также отметил, что силовики получили доступ к банковской тайне белорусов, предусмотренной национальным законодательством.

Политик подчеркнул, что полученные его соратниками документы в дальнейшем будут использованы для борьбы с действующими властями Белоруссии. Он уточнил, что оппозиция планирует оказать экономическое давление на “нелегитимный режим” Лукашенко.

Кроме того, Латушко призвал белорусов в срочном порядке забрать свои вклады из банков, чтобы они не достались “оккупационной” власти. Он также предложил согражданам обналичить все денежные средства и обменять белорусские рубли на доллары.



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