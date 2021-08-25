Патрушев обсудил с коллегами по БРИКС современные угрозы безопасности

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в рамках 11-й ежегодной встречи высоких представителей государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обсудил современные угрозы в этой сфере, сообщили в аппарате СБ.

«Обсуждены вызовы и угрозы глобальной, региональной и национальной безопасности на современном этапе», – приводит сообщение ТАСС.

Также сообщается, что по данным СБ, рассмотрены перспективы активизации взаимодействия правоохранительных органов государств БРИКС, вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере здравоохранения. Кроме того, подняты темы противодействия терроризму и обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

По словам Патрушева, страны БРИКС демонстрируют убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, взаимного уважения и неприятия вмешательства во внутренние дела независимых государств.

«БРИКС может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях. Наша «пятерка» дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки», – сказал он.

Патрушев отметил, что страны БРИКС «объединяет признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенным решениям других игроков».

«Это делает взаимодействие в формате «пятерки» притягательным для других государств развивающегося мира, которые не хотят быть втянутыми в новое глобальное противостояние», – считает секретарь СБ России.

Он предложил коллегам по БРИКС «предметно и в доверительном ключе обсудить глобальные проблемы современности».

Патрушев также подчеркнул, что РФ поддерживает приоритеты индийского председательства в «пятерке», проходящего под девизом «15-летие БРИКС: пятистороннее сотрудничество стран в интересах обеспечения преемственности, укрепления взаимодействия и принципа консенсуса».

Встреча под председательством индийской стороны прошла в режиме видеоконференции. В ней приняли участие руководитель кабинета институциональной безопасности при президенте Бразилии Аугусто Элено, советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал, глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи и заместитель министра государственной безопасности в администрации президента ЮАР Зизи Кодва.

Ранее руководители космических ведомств стран БРИКС договорились об обмене данными дистанционного зондирования Земли.