 

Социал-демократы в Германии стали популярнее блока Меркель впервые с 2006 года

25.08.2021, 5:40, Новости дня
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Впервые с 2006 года рейтинг Социал-демократической партии Германии оказался выше, чем у блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, свидетельствуют данные опроса.

Опрос был проведен институтом Forsa по заказу медиагруппы RTL с 17 по 23 августа – почти за месяц до выборов в Бундестаг. В опросе приняли участие более 2,5 тыс. человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта, передает РИА «Новости».

За СДПГ готовы проголосовать 23% избирателей (плюс два процентных пункта), за ХДС/ХСС – 22% (минус 1%), за «Зеленых» – 18% (минус один процентный пункт). Кроме того, 12% избирателей поддерживают Свободную демократическую партию, 10% – «Альтернативу для Германии», 6% – Левую партию.

Среди кандидатов в канцлеры лидером по-прежнему остается министр финансов Олаф Шольц (СДПГ), его рейтинг равен 30%, у премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета (ХДС/ХСС) – 11%.

Напомним, выборы состоятся 26 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своим преемником председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета. Кандидатом в канцлеры от партии «Союз-90»/«Зеленые» избрана сопредседатель политсилы Анналена Бэрбок.



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