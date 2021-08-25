На здании мэрии Валенсии вывесили плакат с портретом Сталина

Активисты испанской непарламентской Марксистко-ленинской партии (Партии коммунистического возрождения) вывесили плакат с портретом Иосифа Сталина на балконе здания мэрии Валенсии, сообщили СМИ.

На плакате также была надпись «в защиту Сталина» на испанском языке. Активисты заявили в соцсетях, что выступают против «криминализации коммунизма и его лидеров» и защищают «революционное наследие». Они напомнили о резолюции Европарламента 2009 года, провозглашающей «23 августа днем памяти жертв сталинизма и нацизма». Активисты считают, что ЕС захотел «уравнять нацизм и коммунизм в рамках своей теории о тоталитаризме».

Речь идет о резолюции «О европейском сознании и тоталитаризме». В ней предлагается объявить «общеевропейский день памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов», передает ТАСС со ссылкой на ABC.

Марксистко-ленинская партия подчеркнула, что «коммунизм сокрушил нацизм и капитализм, который его финансировал». Также подчеркивается, что «9 мая, который в ЕС отмечают как День мира является Днем Победы в войне». Отметим, что День памяти и примирения отмечается во многих европейских странах 8 мая.

В соцсетях также опубликовано фото плаката со Сталиным, прикрепленного к забору напротив Бранденбургских ворот в Берлине.

Руководство Валенсии заявило, что не имеет никакого отношения к этой акции. По данным издания, плакат провисел на здании мэрии всего несколько минут. Правые обвинили местные власти в бездействии и потребовали наказать виновных.