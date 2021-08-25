Мнение: О причинах, почему в России никогда не будет «цветной революции»

Когда вспоминали 30-летие августовского «путча», ставшего де-факто жирной точкой в истории #СССР – последующие события лишь оформили его кончину, – самым интересным был вопрос, не повторит ли #Россия трагический финал Союза нерушимого. Ведь в повторение советского «застоя» она де-факто уже вступила и продолжает упорно воспроизводить порочные практики тех времён.

А с учётом веры многих в то, что революции заносятся русским людям извне (и в 1917-м было так же), дилемма проста. Возможна ли в России «цветная революция» в каком угодно формате, хоть бархатном, хоть кровавом?

Вот как отвечает на него известный экономист Яков Миркин. Точнее, вот какие причины он приводит в обоснование того, что это невозможно.

«В России не будет «цветной революции». Почему?

А) Модель экономики держит абсолютное большинство населения в умеренной бедности. С одной стороны, нет голода и холода, толкающего на улицы, с другой — не вырастает действительно массовый, состоятельный средний класс, который может требовать политических свобод. Прожить бы. Не до того. Зависимость от соска государства, крупных вертикалей. Короче говоря, холодильник, в котором котлеты не жарятся.

В такой системе права и свободы не будут первостепенной потребностью. Все опросы показывают это.

Б) В России — стареющее население. Доля молодых — тех, кто энергичен и бесшабашен, — все время сжимается.

В) Изоляция России, загнанность в угол, боль утраченной «великости» = сплочение «против всех». Плюс великолепная система обработки массового сознания, манипулирования им, прививки стереотипов и мифов, демонстрации угроз. Не от кого отталкиваться, чтобы обрести коллективного «себя», кроме как от Запада, который к тому же устами #США объявил Россию противником. Пропаганда работает везде великолепно. «Все против нас» — это сплачивает вокруг того, что есть.

Г) Вместо истинного либерализма – рост благосостояния, свобода — испорченный рыночным фундаментализмом 1990-х. Раздробленное массовое создание, полное мифов, склоняющееся к патернализму и дирижизму. Испорченная репутация либерализма, связанная с безжалостными 1990-ми.

Д) Внешние шоки? Любой бунт в России, основанный на внешних шоках, на занесённых в страну кризисах, если, не дай Бог, произойдёт, приведёт сегодня вместо роста свободы к самым диким заносам дирижизма. Он ни за что не приведёт к приросту свободы. Наоборот — к гигантскому принуждению. Так настроено большинство населения.

Е) Есть «ядерная кнопка». Россия — великая ядерная держава. Уличный хаос в ней невозможен.

Ж) Мы — дети выживших. В России больше ста лет войн, революций, репрессий, реформ, ведущих к диким потерям населения. Мы этого больше не выдержим. Больше никаких жертв. Память о войне стирается, и сегодня жертв может быть на порядки больше, чем в начале 1990-х. Цена человеческой жизни стала низкой.

З) Шоки, идущие от отдельных фигур или групп снизу, в этой инертной среде заведомо недостаточны, чтобы что-то менять. На них будут с удовольствием глазеть миллионы, находясь во внутренней эмиграции. Их можно любить. Им можно сострадать. К ним можно присоединяться. Но нужно понимать, что их возможности — ограничены, то, что они могут — в узком коридоре.

И) Даже в Москве или Петербурге — это так.

К) Приход к власти нового поколения ничего не изменит. Юные и решительные уже сейчас активно встраиваются в старые системы. Возьмите, к примеру, «молодых губернаторов» или «молодых министров». Надеждам на то, что придёт новое поколение, свежее и прогрессивное, и устроит жизнь к лучшему — больше двух столетий. В итоге — холодильник, но пока не морозильник. История на десятилетия (много сырья, латиноамериканская модель). Все больший разрыв с теми странами, на чьей стороне темпы роста и инновации. Риски разломов внутри по конфессиям и регионам.

А что возможно? Реформы сверху, неожиданные повороты — тоже сверху. Такое было когда-либо в международной практике в последние 100 лет? Ответ — да. Шансы есть? Пока невелики — 2-3%. Но это отдельная тема…»

Революционные романтики, возможно, будут разочарованы. Впрочем, не все аргументы уважаемого экономиста одинаково весомы. Наличие СЯО, например, не помешало августовской революции в СССР, и роль западных агентов влияния в её подготовке не была нулевой. Но это требует отдельного разговора.

Пока вопрос: мнение маститого учёного верно или ошибочно, на ваш взгляд?

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