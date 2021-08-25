TVE – талибы, несмотря на их обещания, вряд ли откажутся от быстрых опиумных доходов

Талибы после прихода к власти в Афганистане пообещали запретить выращивание опиумного мака на контролируемой ими территории, передаёт TVE. Между тем, как отмечает испанский канал, они вряд ли откажутся от этого источника финансирования, особенно если учесть, что международное сообщество урезало помощь Афганистану.

Это афганские опиумные растения, которые также известны как маки снотворные. Из этого типа маков получают опиум, который используется для изготовления морфина, кокаина* и героина. Его производство в Афганистане продолжает увеличиваться, а сама страна является крупнейшим в мире экспортёром этого вещества. Причём характерно это в первую очередь для южных провинций, которые уже давно контролируются «Талибаном»**.

По данным ООН, за период с 2019 по 2020 годы опиумные плантации в стране выросли на 37%.

ХОСЕ АНТОНИО ГУАРДИОЛА, журналист TVE (архивная запись): Жёлтые частицы, которые я держу в руке, — это семена опиумного мака.

После падения режима талибов одна из съёмочных групп TVE побывала на полях под Джелалабадом, на востоке Афганистана.

ХОСЕ АНТОНИО ГУАРДИОЛА, директор программы En Portada на канале TVE: Опиум использовался для финансирования, с одной стороны, талибов до и после их прихода к власти в период с 96-го по 2001-й годы, с другой стороны — «Аль-Каиды»***. Не будем забывать, что «Аль-Каида» и сейчас играет определённую роль. Опиум также помог им (талибам. — ИноТВ) финансировать последнее наступление, в результате которого они пришли к власти.

И всё это несмотря на то, что за 20 лет в Афганистане США потратили 8 миллионов долларов на ликвидацию и предотвращение производства опиума.

В прошлом году было произведено 6300 тонн вещества на сумму 350 миллионов долларов. Поэтому мало кто верит в сделанное талибами заявление о том, что они запретят на своих территориях опиум. Ещё меньше в это верится, если учесть, что международное сообщество урезало помощь Афганистану.

ХОСЕ АНТОНИО ГУАРДИОЛА: Я сильно сомневаюсь, что они откажутся финансировать себя с помощью такого незаконного производства, которым очень легко управлять и который приносит быстрый доход.

Афганистан — источник большей части поставок героина в Европу.

Дата выхода в эфир 22 августа 2021 года.

* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.