 

BFM TV – французские врачи и учителя опасаются новой эпидемии в школах после 1 сентября

25.08.2021, 4:52, Новости дня
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Французские врачи опасаются, что дельта-штамм коронавируса может широко распространиться в школах после возобновления занятий в сентябре, пишет BFM TV. Для предотвращения новой волны эпидемии медики и учителя предлагают срочно ввести в действие новые санитарные меры. При этом главным залогом успеха нового учебного года остаётся вакцинация взрослых, подчёркивает телеканал.

Это педиатр утверждает: после начала учебного года Covid-19 грозит серьёзно распространиться в школах.

ФРАНСУА ВИ ЛЕ САЖ, педиатр коммуны Экс-ле-Бен: В этом году с распространением варианта «дельта» риск увеличивается. Необходимо оперативно принять меры, а также всем молодым взрослым, окружающим детей — будь то родители, учителя, все те, кто работает в школе и рядом с детьми — должным образом вакцинироваться.

Меры, предусмотренные санитарным протоколом второго уровня, принятым Министерством национального образования, включают обязательное ношение масок для всех, начиная с подготовительной группы дошкольного учреждения. Кроме того, смешивание учеников будет ограничено детьми одного возраста. Однако профсоюзы учителей опасаются роста заражений —особенно в столовой.

СТЕФАН КРОШЕ, учитель, член профсоюза SE-UNSA: Есть ещё одна вещь, которой мы должны посвятить оставшиеся недели — это рассадка классов в столовой. Более предупредительным и практичным будет, если каждый ребёнок ежедневно станет есть в столовой на одноми том же месте в окружении одних и тех же товарищей. Это позволит нам в случае заражения быстро отреагировать по части отслеживания контактов, прежде чем нас поглотит этот поток после открытия.   

С точки зрения этого врача, вместо введения санитарного протокола на национальном уровне, было полезно адаптировать принятые меры к местности.

МИШЕЛЬ РОШОЙ, врач-терапевт: Можно было бы адаптировать рекомендации в зависимости от степени распространения вируса, в зависимости от уровня вакцинации. Поскольку можно представить, что в одно и то же время количество вакцинированных в одном регионе может бвть намного большим, чем в другом.

Вакцинация — важнейший элемент успеха будущего учебного года. По словам всех опрошенных нами врачей, возвращение в классы пройдёт спокойно только в случае, если родители вакцинируются.  

Дата выхода в эфир: 24 августа 2021 года



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