Пациент в машине скорой помощи погиб в ДТП с грузовиком в Астраханской области

В Астраханской области произошло столкновение грузовика Man, автомобиля Mercedes и машины скорой помощи, погиб один человек, сообщили в УМВД по региону.

Как сообщили в МВД, житель Волгоградской области 1977 года рождения, управлявший грузовиком, «совершил наезд на карету скорой помощи и автомобиль Mercedes». Машины, в которые он врезался, «стояли перед светофором, регулирующим реверсивное движение в месте проведения ремонтных работ».

Жертвой ДТП, которое произошло на 1216-м км трассы Р-22, стал житель села Никольское 1952 года рождения, его перевозили в машине скорой помощи. Мужчина скончался «от полученных травм». Также пострадали фельдшер и водитель скорой, передает ТАСС.

Напомним, в июле три автомобиля, включая скорую помощь, столкнулись в Нижегородской области, в результате ДТП два человека погибли, еще пятеро пострадали.