Алжир обвинил Марокко в использовании шпионской израильской системы

Марокко использовало израильскую технологию для шпионажа за официальными лицами Алжира, сообщил глава алжирского МИДа Рамтан Ламамра.

По его словам, «Марокко в массовом порядке и систематически совершало акты шпионажа в отношении граждан и официальных лиц Алжира», передает ТАСС со ссылкой на Algeria Press Service.

МИД Марокко сообщил, что «одностороннее решение властей Алжира разорвать дипломатические отношения» принято к сведению, «Марокко сожалеет» об этом решении. Марокко считает шаг Алжира «неоправданным, но ожидаемым с учетом логики эскалации». При этом Рабат «категорически отвергает лежащие в его основе ложные, даже абсурдные предлоги». Утверждается, что «Марокко останется надежным и верным партнером алжирского народа». Власти Марокко намерены «действовать благоразумно и ответственно для развития здоровых и плодотворных отношений между странами Магриба».

Напомним, Алжир заявил о разрыве дипотношений с Марокко. В июле стало известно, что ряд стран, включая Марокко, могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus корпорации NSO Group.