Мнение: Идеальная Россия

ТАСС уполномочили заявить написать. Выступая на съезде «Единой России» президент России Владимир Путин озвучил национальную идею России.

Вот она, дословно: «Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего <…> Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как можно больше детей» (отсюда).

Как все просто, оказывается! Крепкая семья и много детей – вот она идеальная Россия будущего в представлении Путина. Между прочим, я знаю регионы России, где и разводов мало и детей в семьях много, и за ЕР в этих республиках, больше похожих на султанаты, голосуют под 90%, а то и больше избирателей…

Что-то мне не хочется, что бы вся Россия стала похожа на эти регионы…

Фотография отсюда

—