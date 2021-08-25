CNBC – не повод расслабиться — под страхом увольнения китайские чиновники всеми силами будут удерживать нулевые показатели по заражениям

Впервые после вспышки штамма «дельта» в Китае не было зафиксировано ни одного нового заражения. Впрочем, это вряд ли станет поводом ослабить ограничения, в том числе действующие в отношении международных грузоперевозок и влияющие на глобальную цепь поставок, передаёт CNBC. Власти КНР по-прежнему придерживаются бескомпромиссного подхода в борьбе с коронавирусом, и местные чиновники под страхом увольнения будут во что бы то ни стало пытаться удержать нулевые показатели.

ЮНИС ЮН, корреспондент CNBC: Спасибо, Келли. Что ж, хорошая новость заключаются в том, что сегодня Пекин объявил, что в Китае после выходных не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения штаммом «дельта». А вот плохая — в том, что это необязательно повлечёт за собой послабления в действующих ограничениях на грузовые перевозки.

В прошедшие выходные шанхайский аэропорт заявил, что приостановил все международные рейсы, после того как у пяти работников был выявлен вариант «дельта». Все грузовые самолёты, прибывшие из-за рубежа, будут стоять неразгруженными, ожидая дальнейших распоряжений. 800 человек были отправлены на карантин, 70 тысяч уже были протестированы.

Терминал в порту Нинбо, который был закрыт где-то две недели назад из-за одного случая заражения, по всей видимости, снова откроется начиная с этой среды. Компания, занимающаяся перевозками грузов, утверждает, что терминал будет открываться поэтапно и функционировать в полную силу начнёт к 1 сентября.

Министр коммерции сегодня заявил, что, на его взгляд, в международной торговле, как он выразился, «сложная ситуация» продлится до 2022 года. Одной из причин, которые он привёл, оказалась нехватка грузовых судов.

В то же время на китайских чиновниках будет лежать ответственность и далее сохранять ковидные показатели на нуле. В противном случае они рискуют потерять работу. Вот вам интересные статистические данные, друзья: после вспышки варианта «дельта» начиная с 20 июля было наказано более 40 чиновников. Так что, похоже, какое-то время мы ещё будем наблюдать перебои в цепи поставок.

При этом, Юнис, хотя достаточно интересно порассуждать о том, что Китай делает в Новой Зеландии, где, конечно же, ставки в плане глобальной цепи поставок меньше, но действенна ли столь бескомпромиссная политика, учитывая, что COVID-19 будет оставаться с нами ещё долгие годы в разных вариантах и тому подобное?

ЮНИС ЮН: Эта тема уже в какой-то мере обсуждалась и здесь, хотя некоторые из этих обсуждений попали под цензуру. Как заявляют власти, они по-прежнему считают, что бескомпромиссный и жёсткий подход — то что нужно. Ссылаясь на различные статьи, они подчёркивают, что без такого подхода экономическая ситуация здесь могла бы быть намного хуже.

Понятно. Ну посмотрим. Есть впечатление, что раньше это было действительно то что нужно, но сейчас… Кто знает. Большое спасибо, Юнис. Сегодня с нами на связи в прямом эфире из Пекина была Юнис Юн.

Дата выхода в эфир 23 августа 2021 года.