Sky – и тюрьма не помеха — мигранты побили суточный рекорд по пересечению Ла-Манша

Накануне в Великобританию через Ла-Манш попало рекордное количество мигрантов — более 800 человек. Беженцы не оставляют попыток проникнуть на территорию Соединённого Королевства, несмотря на обещание местных властей ужесточить наказание за незаконное пересечение канала, пишет Sky News.

Сейчас мы наблюдаем рост числа этих пересечений, потому что в летнюю погоду эти рискованные путешествия становятся чуточку проще. Они всё ещё остаются невероятно опасными. Многие люди отправляются в путь, который занимает до 10 часов, через самый перегруженный судоходный маршрут на маленьких неподходящих для этого маршрута лодках и шлюпках.

И в результате в субботу был побит новый рекорд. 828 (мигранта. — ИноТВ) были спасены или перехвачены при пересечении Ла-Манша, и в конечном итоге доставлены сюда (в Великобританию. — ИноТВ). Кроме того, французские власти перехватили примерно 193 человек.

Этот год стал рекордным. Около 12,5 тысяч мигрантов проникли в Великобританию. Для сравнения: в прошлом году их было чуть менее 8,5 тысяч. То есть речь идёт о заметном приросте. И власти заявляют, что изучают этот вопрос. Они обещают исправить, как они выражаются, сломанную систему предоставлению убежища.

Франции уже было передано порядка £55 миллионов, чтобы местные власти вдвое увеличили число полицейских, патрулирующих пляжи. В то же время (министр внутренних дел Великобритании. — ИноТВ) Прити Патель заявила, что она планирует увеличить тюремный срок для людей, которые проникают в Соединённое Королевство незаконно.

Но многие отправляются в это путешествие в надежде обрести лучшую жизнь. И нет никаких сомнений, что они не прекратят попыток, несмотря на это (угрозу британских властей. — ИноТВ).

Дата выхода в эфир 24 августа 2021 года.