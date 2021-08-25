Третий пуск тяжелой «Ангары» запланирован на декабрь

В декабре состоится третий пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, сообщили источники в ракетно-космической отрасли.

Источник РИА «Новости» сообщил, что пуск «Ангары» с разгонным блоком «Персей», а также «макетом космического аппарата» запланирован на «первую половину декабря». Еще один источник подтвердил это.

Напомним, второй испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки состоялся с космодрома Плесецк 14 декабря 2020 года. Первый старт тяжелой «Ангары» состоялся в 2014 году.