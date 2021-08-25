ФНБ в первом полугодии вырос до 11,7% ВВП

В первом полугодии 2021 года объем Фонда национального благосостояния вырос до 13 трлн 574,6 млрд рублей (11,7% ВВП), сообщила Счетная палата России.

В аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за первое полугодие СП сообщила, что объем ФНБ «в рублевом эквиваленте увеличился на 28,9 млрд рублей (0,2%)». Использование средств ФНБ составило 14,1 млрд рублей, из них 11,1 млрд рублей – на финансирование дефицита федерального бюджета, 3 млрд рублей – на софинансирования пенсионных накоплений.

Объем средств резервного фонда правительства, направленных на трансферты бюджету Фонда социального страхования на выплаты медицинским и иным работникам, составил в первом полугодии 118,1 млрд рублей, передает ТАСС.

Большинство основных макроэкономических показателей рекордно выросло за счет эффекта низкой базы предыдущего года. Российская экономика показывает высокие темпы восстановительного роста, опережая прогнозы аналитиков. Так, «в целом за второй квартал» прирост ВВП составил 10,1% и «достиг докризисного уровня».

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета увеличились на 1,058 трлн рублей, или на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а нефтегазовые – на 1,115 трлн рублей (41,9%). Общий объем доходов бюджета составил 11,256 трлн рублей (или 60% от прогнозных показателей), что на 23,9% (на 2,173 трлн рублей) больше, чем годом ранее.

Минфин РФ планирует в 2021 году купить валюту по бюджетному правилу на 1,71 трлн рублей, передает РИА «Новости».

Государственный долг РФ по итогам первого полугодия увеличился на 1,483 трлн рублей и составил 20,4 трлн рублей, или 17,7% ВВП. Внутренний долг увеличился на 1,435 трлн рублей, или на 9,7%, до 16,187 трлн рублей. Его доля в общем объеме российского госдолга выросла до 79,3% с 77,9%. Внешний долг увеличился на 1,839 млрд долларов, или на 3,2%, до 58,542 млрд долларов. При этом в рублевом эквиваленте внешний долг вырос на 47,871 млрд рублей, или на 1,1%, составив 4,237 трлн рублей. Расходы бюджета на обслуживание госдолга составили 506 млрд рублей, из них 434,5 млрд приходятся на внутренний долг.

Напомним, Россия направила на борьбу с коронавирусом примерно 4,5% ВВП. ВВП РФ вернулся на доковидный уровень – в июне он достиг уровня 2019 года с исключением сезонности.