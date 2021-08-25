Минобороны утвердило техническое задание на дроны-камикадзе

Российское Минобороны утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет», сообщили в группе компаний «Калашников».

На форуме «Армия-2021» представители «Калашникова» сообщили, что «госзаказчиком согласовано тактико-техническое задание». Указывается, что государственные испытания «начнутся в конце этого года». Опытные образцы доработали «с учетом опыта их применения», передает РИА «Новости».

В 2019 году сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в РФ барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», который включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы. Он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. Сообщалось, что «Ланцет» применялся российскими военными в Сирии для нанесения ударов по позициям террористов.