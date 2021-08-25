 

Эксперты рассказали, как защитить аккаунт на «Госуслугах»

25.08.2021, 2:58, Новости дня
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Проблемы с безопасностью периодически возникают у всех сервисов. И пользователям в таких случаях надо сообщать о них администраторам, чтобы те узнали о выявленных уязвимостях и устранили их, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты в области информационной безопасности, комментируя появившиеся сообщения о взломе аккаунтов на «Госуслугах».

Пользователи Сети начали массово жаловаться на то, что их аккаунты в «Госуслугах» подвергаются взлому. Кроме того, в даркнете фиксируется рост предложений о продаже учетных записей россиян.

«Безопасность должны предоставить администраторы сайта «Госуслуги». Была уже попытка взлома, когда в Сеть попала база тех, кто уже вакцинировался против коронавируса, но тогда с этим, вроде как, быстро разобрались. Но а если сейчас опять началась такая проблема, то пользователям пока остается только обращаться к администраторам сайта», – говорит эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Он обращает внимание на то, что проблемы с безопасностью периодически возникают у всех сервисов – как государственных, так и мессенджеров, социальных сетей, которыми граждане пользуются ежедневно. «Рекомендация здесь может быть только одна – не оставлять много своих данных на абсолютно любом бесплатном сервисе, в том числе на «Госуслугах». Ну, и жаловаться, чтобы было хоть какое-то реагирование, а администраторы узнали о проблеме», – считает собеседник.

Другой эксперт в области информационной безопасности Александр Баранов также считает, что пользователи сайта «Госуслуги» не в силах повлиять на защищенность своего аккаунта.  По его мнению, система безопасности на «Госуслугах» имеет недостаток – так называемую однофакторную авторизацию. В качестве улучшения безопасности эксперт предлагает ввести на сайте двухфакторную аутентификацию. Однако, по его словам, это не так-то просто сделать: для изменения системы придется перерегистрировать всех пользователей портала заново, а там уже около 60 млн зарегистрированных граждан.

«На самом деле выход есть: нужно градуировать услуги по степени защищенности. Что-то можно сделать без пароля, что-то с ним, но это нужно усилить. А пока выход у пользователей только один – регулярно следить за своим аккаунтом и реагировать на любые предупреждения о попытке взлома», – заключил Баранов.



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