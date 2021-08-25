 

Трамп заявил об оказавшихся «в заложниках» в Афганистане тысячах американцев

25.08.2021, 2:58, Новости дня
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Многие тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане, сообщил экс-президент США Дональд Трамп.

Он обвинил Байдена в том, что в такой ситуации действующий лидер США «заставляет» американских военных «бежать с поля боя в Афганистане и дезертировать». Трамп считает, что прежде Афганистан «был под надежным контролем всего лишь с 2500 солдатами» США, но «это уничтожили, когда от них потребовали бежать», передает РИА «Новости».

Напомним, на посту президента Трамп выступал за возвращение всех военных США из Афганистана. При нем США заключили мир с «Талибаном» (запрещен в России). Байден заявил, что сохранение присутствия ВС США в Афганистане положило бы конец этим договоренностям. Трамп утверждает, что сейчас США «убегают из Афганистана вместо того», чтобы «следовать плану», который оставила его администрация Байдену.



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