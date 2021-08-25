Началось серийное производство новейшей ракеты для российских вертолетов

Ведется серийное производство ракеты «Изделие 305Э», впервые представленной на форуме «Армия–2021», сообщил генеральный конструктор Конструкторского бюро машиностроения Валерий Кашин.

КБМ – разработчик ракеты, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха. Кашин сообщил, что «Изделие 305Э» дополнит управляемые ракеты семейства 9М120-1 «Атака». Вертолет смогут оснащать этими типами ракет «в зависимости от поставленной задачи», передает ТАСС.

«Изделие 305Э» может «уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки». Оно «предназначено для Ми-28НМ и Ка-52М», но «может быть адаптирована и к другим машинам», а благодаря модульной конструкции «может оснащаться разными боевыми частями».

Напомним, Международный военно-технический форум «Армия–2021» проходит в 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке. В ходе форума Минобороны заключило более 40 госконтрактов на поставку более чем 1,3 тыс. образцов вооружения и техники на сумму свыше 500 млрд рублей.