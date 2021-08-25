 

Собираем волосы в красивый низкий пучок. Выглядит необычно и нужно 10 минут

25.08.2021, 2:40, Разное
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Прически в греческом силе импонируют многим модницам, поскольку позволяют создать романтичный, нежный, изысканный образ. Для создания необычного пучка понадобятся десять минут свободного времени и несколько невидимок. Приступаем к работе.

Простые манипуляции

Разделите все волосы на три равные части. Локоны, которые находятся в затылочной части, соберите в хвост, зафиксируйте резинкой. Затем сформируйте низкий пучок, обернув пряди вокруг резинки для волос. Получившийся результат зафиксируйте при помощи невидимки. Можете брызнуть немного лака для волос, чтобы локоны не распадались.

Теперь волосы в левой височной части разделите на две равные части. Возьмите те локоны, которые находятся ближе к низкому пучку сзади. Их оберните вокруг этого пучка и тоже зафиксируйте невидимкой.

Затем возьмите те локоны, которые находятся ближе к лицу, в височной зоне, и по такому же принципу оберните вокруг низкого пучка сзади. Не забудьте закрепить волосы невидимкой.

Осталось разобраться с локонами, которые находятся в правой височной части. Их тоже следует разделить на две равные части и провести те же манипуляции, что были описаны выше (сначала первую часть локонов обернуть вокруг пучка, потом вторую).

С помощью невидимок закрепите результат. Вы можете оставить прядку возле лица, чтобы она красиво ниспадала вниз.

Наслаждаемся результатом

Вот так просто делается укладка в греческом стиле. Для создания прически не требуется особых навыков. Справиться сможет даже начинающий парикмахер.

Прическу можно украсить красивыми аксессуарами: заколками, миниатюрной диадемой, даже цепочкой, которая огибает голову вдоль линии роста волос.

Очень красиво смотрится такая укладка с платьями из струящейся ткани светлого оттенка. В таком образе не стыдно появиться на торжественном или светском мероприятии. Или, например, отправиться на свидание.



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